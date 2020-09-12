Тим одолел Зверева в финале US Open и впервые выиграл турнир Большого шлема

https://static.news.ru/photo/4700ff5e-f622-11ea-81dc-fa163e074e61_660.jpg Доминик Тим Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

В финале Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке, австрийский теннисист Доминик Тим в классическом пятисетовом матче победил представителя Германии Александра Зверева.

В первых двух партиях Зверев взял верх со счётом 6:2 и 6:4, в третьей и четвёртой сильнее был Тим — 6:4 и 6:3.

В пятом сете соперники несколько раз брали чужую подачу, но в итоге дело дошло до тай-брейка, в котором удачливее был австриец — 7:6 (8:6).

Матч продолжался 4 часа 2 минуты.

27-летний Доминик Тим впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема. До этого его наивысшим достижением был выход в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019) и Australian Open (2020).

Тим в полуфинале US Open в трёх партиях выиграл у российского теннисиста Даниила Медведева, писал ранее NEWS.ru.