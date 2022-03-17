Тест на Путина: теннисистов из России могут отстранить от Уимблдона

Российские теннисисты не были отстранены от международных турниров, однако и по сей день нет никаких гарантий относительно того, смогут ли наши спортсмены доехать до главных стартов сезона. На днях министр спорта Великобритании Найджел Хаддстон заявил, что на Уимблдон не попадут российские теннисисты, поддерживающие политику президента страны Владимира Путина. Уже даже разрабатываются специальные критерии для выявления позиции игроков! Насколько реален подобный сценарий? Разбираемся.

На фоне отстранений российских спортсменов от всевозможных международных турниров (начиная с ЧМ-2022 по футболу и Паралимпиады и заканчивая турниром по шахматам) теннисистам удалось отделаться малой кровью. Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) потребовали от игроков из России, чтобы они выступали на турнирах в нейтральном статусе — без флага.

Из дополнительных мер: наших игроков отстранили от международных КОМАНДНЫХ турниров, которых не так много (Кубок Дэвиса, Кубок Федерации и ATP Cup), а также отменили все соревнования на территории России и Белоруссии. Их, как мы знаем, тоже раз-два и обчёлся: «Кубок Кремля» и турнир в Санкт-Петербурге.

Санкции, конечно, неприятные, но не такие болезненные, как во многих других видах спорта (можно даже сказать, что вообще неболезненные). Главное, что россиянам позволили выступать на турнирах ATP и WTA, а также на мейджорах. И когда казалось, что ситуация разрешилась с наименьшими потерями, в игру вступили власти стран, в которых проходят турниры Большого шлема.

На днях министр Великобритании сделал провокационное заявление. На одном из слушаний комиссий парламента он отметил, что российские спортсмены для допуска на Уимблдон будут проверяться на политпригодность. Российские спортсмены, поддерживающие политику президента страны Владимира Путина, скорее всего, не будут допущены до турнира.

Пока нет конкретных решений, но мы рассматриваем, какие требования могут возникнуть, чтобы попытаться получить от российских и белорусских спортсменов соответствующие политические гарантии. Они не должны поддерживать Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А корректно ли подобное поведение? Нет. Это самая настоящая дискриминация. От людей требуют гарантий относительно их личных убеждений, что априори незаконно. Более того, подобная позиция — докажи, что ты не поддерживаешь Путина — может обернуться определёнными проблемами для теннисистов на родине. Власти Великобритании, конечно, утверждают, что они постараются минимизировать все риски, но никаких гарантий в этом отношении нет и не может быть.

Британский юрист по правам человека Адам Вагнер отмечает, что подобные требования со стороны их властей неправомерны.

Я уверен, что это незаконно. В теории ещё можно просить публично не поддерживать президента во время турнира. Но требовать гарантий касательно личных убеждений — нет, — заявил юрист.

Да и в целом ситуация выглядит довольно парадоксально. Многие из российских спортсменов уже на протяжении многих лет живут и тренируются не в России, имеют паспорта и виды на жительство в других странах. В таком случае возникает вопрос: кому и зачем нужны эти «краш-тесты»?

Но несмотря на всю странность, парадоксальность новых требований, «тест на Путина», скорее всего, станет обязательной мерой для россиян. События последних недель показывают, что власти Великобритании не стесняются никаких санкций. Они готовы спокойно смириться с банкротством одного из топовых клубов Англии «Челси», лишь бы насолить приближённому к Путину Роману Абрамовичу.

Смогут ли организаторы Уимблдона что-то противопоставить властям, учитывая, что речь идёт не о второсортных теннисистах, а о топовых спортсменах (как мы помним, Медведев недавно стал первой ракеткой мира)? К сожалению, вряд ли. Случай серба Новака Джоковича, которому аннулировали визу власти Австралии из-за отсутствия вакцины, в помощь. Australian Open в итоге благополучно прошёл без него. Поэтому пока всё говорит, что тест неминуем.

Впрочем, есть один небольшой позитивный момент. Некоторые российские теннисисты уже выразили свою позицию. Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв после выхода в финал турнира ATP-500 в Дубае написал на стекле телекамеры No war, please. А первая ракетка мира Даня Медведев сделал пост в Instagram, в котором попросил мира между странами. Надеюсь, власти Великобритании возьмут это во внимание. Что это, если не личные убеждения спортсменов?

Даниил Медведев Hu Jingchen/XinHua/Global Look Press

И последнее: российские теннисисты — максимально далёкие от политики люди. В отличие от хоккеистов и футболистов они никогда не были замечены в футболках с изображением Владимира Путина и не вступали в виртуальные команды Putin Team. Для теннисистов вообще вопрос патриотизма стоит не так явно, как для представителей командных видов спорта или тех видов, которые финансируются государством. Элитные теннисисты от государства вообще ничего не получают, они все — богатые люди, 11 месяцев в году живущие в отелях на пяти континентах.

Они меняют гражданства со спокойной душой, если условия, предложенные Австралией или Казахстаном, комфортнее, чем Россией или любой другой страной. Если для участия в самом престижном турнире планеты потребуется публично или непублично дать понять, что ты за мир, то вряд ли кто-то из наших звёзд решит отказаться от этого. Они живут своей собственной жизнью, сами куют своё счастье и успех, и участие в Уимблдоне для их жизни имеет куда большее значение, чем то, что о них подумают депутаты Госдумы или даже ряд ура-патриотично настроенных болельщиков. Их, кстати, в теннисе совсем немного, слишком уж интернациональный и аполитичный это вид спорта.