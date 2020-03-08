https://static.news.ru/photo/34c31de8-61e1-11ea-a46d-fa163e074e61_660.jpg Фото: bnpparibasopen.com

Организаторы престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) приняли решение отменить соревнования из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение, — цитирует пресс-служба директора турнира Томми Хааса.

Организаторы готовы провести турнир в другую дату и изучат варианты. Общий призовой фонд турнира должен был составить $18,5 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса.