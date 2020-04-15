Теннисные турниры пройдут в Германии и Франции в мае

Два выставочных теннисных турнира состоятся в Европе в мае 2020 года, они пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.
С 1 по 4 мая в Германии состоится турнир Tennis Point Exhibition, в котором примут участие восемь теннисистов, сообщает The Telegraph. На корте будут находиться только игроки и судья. Также отмечается, что за пределами площадки теннисисты будут носить маски. Транслировать турнир будет Tennis Channel при помощи системы PlaySight, которая работает без оператора.
Ещё один турнир — Ultimate Tennis Showdown — пройдёт во Франции 16–17 мая в академии Патрика Муратоглу. В нём сыграют Давид Гоффен и Алексей Попырин.
Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен