Теннисные турниры пройдут в Германии и Франции в мае

https://static.news.ru/photo/1a62af66-8222-11ea-b812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Sandstram/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Два выставочных теннисных турнира состоятся в Европе в мае 2020 года, они пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

С 1 по 4 мая в Германии состоится турнир Tennis Point Exhibition, в котором примут участие восемь теннисистов, сообщает The Telegraph. На корте будут находиться только игроки и судья. Также отмечается, что за пределами площадки теннисисты будут носить маски. Транслировать турнир будет Tennis Channel при помощи системы PlaySight, которая работает без оператора.

Ещё один турнир — Ultimate Tennis Showdown — пройдёт во Франции 16–17 мая в академии Патрика Муратоглу. В нём сыграют Давид Гоффен и Алексей Попырин.

Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.