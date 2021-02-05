Теннисисты Медведев и Рублёв вывели сборную России в финал ATP Cup

https://static.news.ru/photo/0e509a4a-204c-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas SandstreM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Турнир проходит в австралийском Мельбурне.

В полуфинале россияне одолели команду Германии. В первом матче Андрей Рублёв выиграл у Яна-Ленарда Штруффа со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Затем ещё одного представителя Германии Александра Зверева победил Даниил Медведев. Встреча закончилась с результатом 3:6, 6:3, 7:5.

В финале россиян ждёт встреча со сборной Италии.

Ранее сообщалось, что итальянский теннисист Фабио Фоньини (17-я ракетка мира) выиграл гейм у француза Бенуа Пэра, ни разу не ударив по мячу. Это случилось при счёте 1:1 в первом сете матча на ATP Cup в Австралии. Пэр допустил четыре двойные ошибки подряд.

Также NEWS.ru писал о том, что самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников прокомментировал приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Спортсмен признался, что ему стыдно за то, что происходит сегодня в России.