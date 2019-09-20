Российскую теннисистку Ирину Хромачёву дисквалифицировали на месяц за попытку продажи своего места в квалификации турнира в американском Индиан-Уэллсе.
Как гласит сообщение на
Хромачёву наказали штрафом в $3 тысячи, а также дисквалифицировали на месяц и ещё два месяца условно.
Российская спортсменка занимала до дисквалификации 274-е место в женском теннисном рейтинге. В феврале 2017 года Хромачёва поднялась на самое высокое для себя 89-е место в рейтинге WTA.
Как писал News.ru, теннисистка Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США, а не Россию.