https://static.news.ru/photo/d02680e0-dbe0-11e9-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/irina.khromacheva

Российскую теннисистку Ирину Хромачёву дисквалифицировали на месяц за попытку продажи своего места в квалификации турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Как гласит сообщение на сайте антикоррупционного теннисного регулятора Tennis Integrity Unit, 24-летняя россиянка предложила другой спортсменке занять своё место в квалификации за денежную компенсацию, равную сумме официального вознаграждения за участие в матче.

Хромачёву наказали штрафом в $3 тысячи, а также дисквалифицировали на месяц и ещё два месяца условно.

Российская спортсменка занимала до дисквалификации 274-е место в женском теннисном рейтинге. В феврале 2017 года Хромачёва поднялась на самое высокое для себя 89-е место в рейтинге WTA.

Как писал News.ru, теннисистка Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США, а не Россию.