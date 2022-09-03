Теннисистка Серена Уильямс завершила карьеру поражением на US Open

Фото: Stuart Robinson - STAFF/Stuart Robinson 351705/Global Look Press

Серена Уильямс

Американская теннисистка, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге турнира US Open и завершила карьеру. О своем желании уйти из профессионального спорта в пользу материнства Уильямс ранее сообщала в личном письме, опубликованном в журнале Vogue.

Если мне придется выбирать между работой над своим профессиональным резюме и созданием собственной семьи, я выберу последнее, — заявила Уильямс.

Она также заявляла о том, что хотела бы побить рекорд в 24 титула и в будущем, возможно, стать 30-кратной обладательницей награды.

Я совру, если скажу, что мне не хочется побить рекорд в 24-кратной чемпионки Большого шлема Маргарет Корт. Конечно, я хочу. Но сейчас я не думаю об этом. Если я окажусь в финале турнира, то тогда мои мысли о награде вернутся, — отметила Уильямс.

Ранее Уильямс обыграла Анетт Контавейт из Эстонии во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Счет матча — 7:6 (7:4), 2:6, 6:2. Уильямс стала первой теннисисткой в истории, кому удалось выиграть у игрока топ-3 в возрасте 40 лет. Она одержала 178-ю победу над соперницами из топ-10 в 250 матчах.