Теннисистка продаст свои интимные фото ради денег на карьеру

https://static.news.ru/photo/c49dbe9a-49ef-11eb-84f6-fa163e074e61_660.jpg Анжелина Граовац Фото: instagram.com/angelina.graovac

Австралийская теннисистка Анжелина Граовац решила продать свои откровенные фото, чтобы собрать денег на карьеру.

По данным Daily Mail, 19-летняя спортсменка зарегистрировалась на платном сервисе OnlyFans, который специализируется на эротическом и порнографическом контенте. Таким образом девушка хочет заработать денег для участия в теннисных турнирах.

Граовац выступает на турнирах Международной федерации тенниса, одержав девять побед в 37 матчах. Профессиональную карьеру она начала в 2018 году, но пока не участвовала в турнирах Женской теннисной ассоциации. За свою карьеру австралийка заработала $ 3,5 тыс.

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