Анастасия Павлюченкова разгромила японку Мисаки Дои и победила в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Осаке. В полуфинале россиянка сыграет с немкой Анжеликой Кербер.
Встреча Павлюченковой и Дои продолжалась полтора часа и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Как писал News.ru, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова (Латвия) в 1/8 финала парного разряда турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке проиграли китаянкам Дуан Иньинь/Чжен Сайсай. Встреча закончилась со счётом 4:6, 3:6.