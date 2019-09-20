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Российскую теннисистку Ирину Хромачёву дисквалифицировали на месяц за попытку продажи своего места в квалификации турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Как гласит сообщение на сайте антикоррупционного теннисного регулятора Tennis Integrity Unit, 24-летняя россиянка предложила другой спортсменке занять своё место в квалификации за денежную компенсацию, равную сумме официального вознаграждения за участие...