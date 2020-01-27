https://static.news.ru/photo/87205ebc-40f7-11ea-8967-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Павлюченкова Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Анастасия Павлюченкова одолела немецкую спортсменку Ангелик Кербер в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Матч, который длился 2 часа 37 минут, завершился со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Павлюченковой.

В следующем матче за выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» нынешнего сезона Павлюченкова сразится с Гарбинье Мугурусой из Испании.

Ранее россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала Australian Open. Медведев уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Матч длился 3 часа 25 минут, писал NEWS.ru.