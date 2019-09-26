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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в китайском Ухане в парном разряде.

В полуфинале она в паре с хозяйкой соревнований Дуань Инъин обыграла японку Макото Ниномию и китаянку Ян Чжаосюань со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался в течение 58 минут.

В финале Кудерметова и Дуань сыграют либо с немкой Анной-Леной Гренефельд и голландкой Деми Шуурс, либо с бельгийкой Элизе Мертенс и белорусской Ариной Соболенко.

Призовой фонд турнира составляет $ 2 828 000. Финальные встречи пройдут 28 сентября.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на пять позицийв обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), став 36-й, писал News.ru.