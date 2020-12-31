Теннисистка Елена Веснина решила возобновить карьеру

https://static.news.ru/photo/245bf092-4b6a-11eb-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянка Елена Веснина решила вновь выступать в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

По её словам, многие догадывались об этом шаге, однако она хочет поделиться этой новостью официально.

Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдёт, так как календарь WTA до сих пор утверждается, но это будет точно в 2021 году, — написала спортсменка в своём Instagram.

Последний официальный матч 34-летняя Веснина провела на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. После она сделала перерыв в карьере из-за беременности и рождения ребёнка.

Спортсменка в паре с другой россиянкой Екатериной Макаровой выиграла золото Олимпиады-2016. Веснина — десятикратная финалистка турниров Большого шлема, победительница Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России.

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