Российская 22-летняя теннисистка Дарья Касаткина уступила британской спортсменке Йоханне Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Национальном теннисном центре в Нью-Йорке.
Матч завершился со счётом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу 28-летней Конты (16-й номер посева).
Россиянка и британка встречались три раза, дважды Касаткина одержала победу.
Как писал News.ru, ранее Дарья Касаткина сохранила за собой 42-ю строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).