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Собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного поединка между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира Большого шлема — US Open.

Как сообщает пресс-служба, «эксперт» отдал предпочтение американке, подойдя к миске, за которой скрывалась фотография Уильямс. Экс первые ракетки мира сыграют во вторник в 02:00 по московскому времени. Ранее News.ru провёл...