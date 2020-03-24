https://static.news.ru/photo/6a84ad2e-6dc7-11ea-a957-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Бычкова Фото: Chen Shaojin/Xinhua/Global Look Press

Телеканал Eurosport приостановил сотрудничество с экс-теннисисткой и комментатором Екатериной Бычковой, которая оскорбила блогера-инвалида Александра Горбунова.

Мы подчёркиваем, что Eurosport и компания «Медиа Альянс» выступают против хамства и буллинга в любой форме. Екатерина Бычкова высказала собственное мнение, которое не совпадает с мнением Eurosport, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

На телеканале заявили, что считают недопустимым подобные высказывания и сожалеют, что подобная ситуация имела место.

Бычкова в Twitter раскритиковала и оскорбила блогера-колясочника, автора Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова. Позже в интервью Sports.ru объяснила свою критику, заявив, что её слова не касались физических возможностей Горбунова.

Ранее офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин подвёл итоги рассмотрения публикации нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы на предмет расизма по отношению к одноклубникам, писал NEWS.ru.