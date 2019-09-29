Анна Блинкова Анна Блинкова Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская теннисистка Анна Блинкова закончила выступление на турнире в Пекине, проиграв в первом круге спортсменке из Казахстана Юлии Путинцевой.

Их встреча, продолжавшаяся чуть больше часа, закончилась со счётом 0:6, 1:6.

Соперницей Путинцевой в следующем матче станет первая ракетка турнира Эшли Барти из Австралии, сообщает РИА Новости.

Призовой фонд соревнований в Пекине составляет более $7,4 млн.

Ранее News.ru писал, что теннисистка Мария Шарапова отказалась участвовать в «Кубке Кремля». Она предпочла московское соревнование турниру в Люксембурге.

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