Российская теннисистка Анна Блинкова закончила выступление на турнире в Пекине, проиграв в первом круге спортсменке из Казахстана Юлии Путинцевой.
Их встреча, продолжавшаяся чуть больше часа, закончилась со счётом 0:6, 1:6.
Соперницей Путинцевой в следующем матче станет первая ракетка турнира Эшли Барти из Австралии, сообщает
Призовой фонд соревнований в Пекине составляет более $7,4 млн.
Ранее News.ru писал, что теннисистка Мария Шарапова отказалась участвовать в «Кубке Кремля». Она предпочла московское соревнование турниру в Люксембурге.