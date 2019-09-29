Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в московском соревновании «Кубок Кремля». В это время она будет выступать на турнире в Люксембурге.

Эту информацию спортсменка предоставила в своём Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Как писал News.ru, ранее Шарапова призналась, что считает своим домом США, а не Россию. При этом теннисистка отметила, что...