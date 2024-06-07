Теннисистка Андреева объяснила свое поражение на турнире «Ролан Гаррос» Андреева: я проиграла полуфинал «Ролан Гаррос» из-за многочисленных ошибок

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирра Андреева

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила в интервью изданию Sports, что проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос — 2024» — из-за многочисленных ошибок. По ее словам, соперница показала прекрасный уровень и попала в полуфинал по праву.

Я могла играть лучше, делала очень много ошибок, которых обычно не делаю. Соперница играла прекрасно и вышла в полуфинал по праву. А у меня всю игру были проблемы, — сказала Андреева.

Спортсменка отметила, что еще несколько дней точно будет расстроена, но финал турнира обязательно посмотрит. Андреева допустила, что в обсуждении с командой постепенно все прояснится, и она сможет сделать нужные выводы. По признанию россиянки, она не верила, что выйдет в полуфинал. Андреева подчеркнула, что еще в начале недели восприняла бы такое предположение как шутку.

Ранее стало известно, что 17-летняя россиянка Мирра Андреева бьет теннисные рекорды. Она стала самой молодой спортсменкой за последние 27 лет, кому удалось дойти до полуфинала турнира Большого шлема. Андреева совершила первый прорыв на взрослом уровне еще в апреле 2023-го, когда выиграла три грунтовых турнира ITF подряд. Она стала единственной теннисисткой в истории, кому это удалось сделать в возрасте 15 лет. Успешные выступления позволили россиянке попасть на одно из главных соревнований года — турнир категории Premier в Мадриде, за победу в котором можно получить 1000 очков в рейтинге.