Теннисистка Александрова вышла во второй круг Australian Open

https://static.news.ru/photo/93ff72f2-6a96-11eb-bf84-96000091f725_660.jpg Екатерина Александрова Фото: Dppi/Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая ракетка России Екатерина Александрова успешно начала выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче первого круга она в двух сетах обыграла итальянку Мартину Тревизан — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Александрова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы два эйса, три двойных и два брейка из четырёх.

Соперница Екатерины по второму кругу пока не определилась. Россиянка встретится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Сайсай и представительницей Чехии Барборой Кречиковой.

Несмотря на то что не все матчи первого круга сыграны, российское представительство на турнире уже сократилось. Не смогли пробиться в следующий раунд Анна Блинкова, Вера Звонарёва, Валерия Савиных, Маргарита Гаспарян и Анастасия Павлюченкова.

Продолжает борьбу Светлана Кузнецова, которая сыграет во втором круге со швейцаркой Белиндой Бенчич. Также Людмила Самсонова сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой, Дарья Касаткина встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии, а соперницей Анастасии Потаповой станет представительница Венгрии Тимеа Бабош. Кроме того, в следующем раунде состоится поединок двух россиянок: Вероника Кудерметова выйдет на корт против Варвары Грачёвой.

Ранее NEWS.ru рассказывал, зачем американская теннисистка Серена Уильямс взяла с собой на Открытый чемпионат Австралии трёхлетнюю дочь Алексис Олимпию Оганян. По её словам, она бы не могла работать без дочки и впала бы в депрессию. При этом спортсменка признаёт, что такую ситуацию нельзя назвать здоровой.