Теннисист Тим назвал победу над Медведевым самой сложной

https://static.news.ru/photo/ac604c62-f4c7-11ea-97d3-fa163e074e61_660.jpg Доминик Тим Фото: domithiem/instagram.com

Третья ракетка мира Доминик Тим поделился своими впечатлениями от победы над россиянином Даниилом Медведевым. В субботу, 12 сентября, 27-летний австриец обыграл Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6.

По словам Тима, победа над Медведевым стала самой сложной без проигранных сетов в его карьере, «всё запросто могло сложиться совершенно иначе». Он также отметил, что если бы играл в ритме россиянина, то у него не было бы никаких шансов, потому что Медведев бы просто не ошибался. Поэтому он старался подавать удары с сильным вращением и высоким отскоком, что точно бы нарушило его ритм.

Тем не менее это был великолепный матч на высоком уровне. Вероятно, это моя самая сложная победа, по ходу которой я не отдал ни одного сета. Я легко мог проиграть два сета. Он подавал на второй и третий, но мне повезло показать свою лучшую игру в эти моменты, — цитирует австрийца US Open.org

Победа Доминика Тима не позволила 24-летнему россиянину во второй раз подряд выйти в финал турнира. Сам Тим впервые вышел в финал Открытого чемпионата США, ранее он доходил до финала Открытого чемпионата Австралии и дважды — до финала Открытого чемпионата Франции (2018, 2019). В финале US Open 13 сентября австриец сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее NEWS.ru писал, что российский теннисист Даниил Медведев надеется, что следующий турнир US Open пройдёт со зрителями на трибунах. Комментируя свою игру с австралийцем Домиником Тимом, россиянин отметил, что разочарован поражением, так как «вёл в двух сетах». При этом он отметил, что следует похвалить его соперника.