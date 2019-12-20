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Россиянин Андрей Рублёв на выставочном теннисном турнире в Абу-Даби обыграл южнокорейца Чон Хёна и занял пятое место.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

В полуфинальных матчах встретятся Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) и Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала победу Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером на турнире «Мастерс» в Цинциннати (6:3, 6:4) главным сенсационным результатом года в мужском одиночном разряде, писал NEWS.ru.