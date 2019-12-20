Россиянин Андрей Рублёв на выставочном теннисном турнире в Абу-Даби обыграл южнокорейца Чон Хёна и занял пятое место.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).
В полуфинальных матчах встретятся Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) и Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания).
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала победу Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером на турнире «Мастерс» в Цинциннати (6:3, 6:4) главным сенсационным результатом года в мужском одиночном разряде, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен