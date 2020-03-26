Российский теннисист Андрей Рублёв самокритично высказался о своём прогрессе в нынешнем сезоне.
Раньше я никогда не брал два титула за год. Теперь это произошло, даже на двух турнирах подряд. Но мне ещё нужно много работать. Мне кажется, что по меркам топ-20 я слабак. Хуже всех реагирую на трудности и проигранные матчи, — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.
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