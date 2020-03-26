Раньше я никогда не брал два титула за год. Теперь это произошло, даже на двух турнирах подряд. Но мне ещё нужно много работать. Мне кажется, что по меркам топ-20 я слабак. Хуже всех реагирую на трудности и проигранные матчи, — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.