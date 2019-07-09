Фабио Фоньини Фото: Mi News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянского теннисиста Фабио Фоньини оштрафовали на $3 тыс. на Уимблдоне за неспортивное поведение.

В матче третьего раунда против представителя США Тенниса Сандгрена 32-летний итальянец выразил своё недовольство качеством газона на корте. Фоньини на итальянском заявил: «Чёртовы англичане! Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!»

Эту встречу Фоньини проиграл. Позже на пресс-конференции он извинился за свои слова.

Фоньини является десятой ракеткой мира.

Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах, писал News.ru.

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