https://static.news.ru/photo/485ad986-a224-11e9-9c9f-fa163e074e61_1024.jpg Фабио Фоньини Фото: Mi News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянского теннисиста Фабио Фоньини оштрафовали на $3 тыс. на Уимблдоне за неспортивное поведение.

В матче третьего раунда против представителя США Тенниса Сандгрена 32-летний итальянец выразил своё недовольство качеством газона на корте. Фоньини на итальянском заявил: «Чёртовы англичане! Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!»

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 июля 2019 г.

Эту встречу Фоньини проиграл. Позже на пресс-конференции он извинился за свои слова.

Фоньини является десятой ракеткой мира.

Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах, писал News.ru.