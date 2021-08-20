Теннисист Медведев врезался в камеру на матче и устроил скандал

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча полуфинала «Мастерса» в Цинциннати врезался в камеру после розыгрыша мяча. Соответствующий ролик появился на официальном Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно , как после розыгрыша Андрея Рублёва Медведев не справился с подачей и столкнулся с будкой оператора, после чего техника упала на землю. Теннисист пожаловался судье, что после столкновения он получил травму, а затем несколько раз за матч обращался ко врачу.

Несмотря на то что игра возобновилась Медведев позже ещё раз подошёл к камере и пытался её ударить ногой. Спортсмен пригрозил, что будет судиться. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Рублёва.

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