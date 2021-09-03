Теннисист Медведев дал совет Циципасу после туалетного скандала

Российский теннисист дал совет греку Стефаносу Циципасу после туалетного скандала, который произошёл во время матча на US Open. Своими мыслями Медведев поделился на послематчевой пресс-конференции.

Во время игры с британцем Энди Марреем на US Open Стефанос Циципас несколько раз использовал туалетный перерыв (одна из пауз длилась восемь минут), чем вызвал возмущение у своего оппонента и других теннисистов.

Российский спортсмен признался, что ему тяжело давать советы греку по данному вопросу, так как это довольно «хитрый вопрос».

Нам всем периодически нужно переодеваться во время матчей. Кто-то тратит на это пять, шесть, восемь минут. В его матче с Марреем случилось то, что случилось. Его освистали. Ну ты хотя бы в следующем матче не уходи на восемь минут. Но он ушёл, — сказал он.

Медведев считает, что лучше стараться дважды не наступать на одни и те же грабли.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев занял седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в своём виде спорта за 2021 год по версии Forbes.