Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о задачах, которые он ставит перед собой на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).
Хороший результат на Открытом чемпионате Австралии — это победа, но я сказал бы, что был бы доволен выходом в четвертьфинал, — цитирует Медведева The Age.
При этом россиянин отметил, что он старается шаг за шагом идти к победе.
Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января.
Ранее Даниил Медведев поднялся на одну позицию в обновлённом списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Теперь 23-летний спортсмен занимает четвёртую строчку в рейтинге. В активе россиянина 5960 очков, писал NEWS.ru.
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