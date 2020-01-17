https://static.news.ru/photo/bf614ed0-39e5-11ea-afbf-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о задачах, которые он ставит перед собой на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Хороший результат на Открытом чемпионате Австралии — это победа, но я сказал бы, что был бы доволен выходом в четвертьфинал, — цитирует Медведева The Age.

При этом россиянин отметил, что он старается шаг за шагом идти к победе.

Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января.

Ранее Даниил Медведев поднялся на одну позицию в обновлённом списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Теперь 23-летний спортсмен занимает четвёртую строчку в рейтинге. В активе россиянина 5960 очков, писал NEWS.ru.