https://static.news.ru/photo/07cc149c-3b9a-11ea-9b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Wei via imago-images.de/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович в матче первого круга чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1 и таким образом одержал 900-ю победу в карьере.

Как сообщает пресс-служба ATP, вторая ракетка мира стал шестым игроком, кому покорился этот показатель.

Более 900 побед в карьере одержали Джимм Коннорс (1274), Роджер Федерер (1237), Иван Лендл (1068), Рафаэль Надаль (981) и Гильермо Вилас (949).

Ранее американка Винус Уильямс проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф в первом круге теннисного турнира Australian Open, писал NEWS.ru.