16+

Рубрики

Медиа

Архив

Теннис

Теннисист Бублик выполнил подачу между ног с руки

16:58, 24 июня 2021
Александр Бублик Александр Бублик Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Александр Бублик (39-я ракетка мира), выступающий под флагом Казахстана, выполнил подачу с руки между ног. Видео было опубликовано на странице Tennis TV в Instagram.

Этот трюк он выполнил на первой подаче при счёте 3:5 (40:15) во втором сете матча с итальянцем Лоренцо Сонего (27). Мяч не попал в квадрат, очко в итоге Бублик проиграл.

Встреча, прошедшая в четвертьфинале турнира ATP-250 в английском Истбурне, завершилась победой Сонего со счётом 6:1, 7:5.

23 июня бывший российский теннисист, экс первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о причинах провала сборной России по футболу на Евро-2020.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео