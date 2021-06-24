Теннисист Бублик выполнил подачу между ног с руки

Российский теннисист Александр Бублик (39-я ракетка мира), выступающий под флагом Казахстана, выполнил подачу с руки между ног. Видео было опубликовано на странице Tennis TV в Instagram.

Этот трюк он выполнил на первой подаче при счёте 3:5 (40:15) во втором сете матча с итальянцем Лоренцо Сонего (27). Мяч не попал в квадрат, очко в итоге Бублик проиграл.

Встреча, прошедшая в четвертьфинале турнира ATP-250 в английском Истбурне, завершилась победой Сонего со счётом 6:1, 7:5.

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