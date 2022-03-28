Теннисист Бублик выиграл очко после удара ручкой ракетки

Теннисист Александр Бублик, уроженец Гатчины, представляющий Казахстан, выиграл очко в матче с норвежцем Каспером Руудом после удара ручкой от ракетки. Это случилось на турнире серии «мастерс» в Майами — одном из крупнейших турниров года. Видео было опубликовано на YouTube-канале Tennis TV.

Встреча 1/16 финала завершилась в пользу норвежца со счётом 6:3, 6:2. Бублик — 33-я ракетка мира, его соперник — восьмая.

24-летний Бублик известен как теннисист, регулярно исполняющий необычные удары, в прошлом году он выполнил подачу между ног с руки на турнире в английском Истбурне.