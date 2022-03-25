Тарпищев запретил российским теннисистам отвечать на политические вопросы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев запретил российским игрокам отвечать на политические вопросы. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.ru.

Я запретил нашим ребятам отвечать на любые провокационные вопросы, потому что любое неудачно сказанное слово играет против них. Им надо только говорить: «Спорт вне политики, отстаньте от меня», — сказал Тарпищев.

Он добавил, что сейчас делается всё, чтобы отстранить российских игроков от турниров, так как они очень много побеждают. Тарпищев считает, что россиян допустят до участия в Уимблдоне, так как решение об этом принимают теннисные организации, а не правительство Великобритании.

Ранее в пятницу вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уклончиво ответил на вопрос о том, готов ли он на политические заявления ради участия в Уимблдоне-2022. Турнир пройдёт в Лондоне с 27 июня по 10 июля. В правительстве Великобритании заявили, что готовы будут допустить до участия россиян, если те публично выскажутся против спецоперации на Украине.

4 марта Медведев убрал российский флаг из описания профиля в соцсетях.