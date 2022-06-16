Тарпищев спрогнозировал, кто станет лучшим теннисистом в 2022 году Глава ФТР Тарпищев: Надаль будет первой ракеткой мира по итогам 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил в беседе с NEWS.ru, что по итогам 2022-го лучшим теннисистом, скорее всего, станет испанец Рафаэль Надаль. Серб Новак Джокович «через месяц улетит за десятку, в конец двадцатки».

Скорее всего, Надаль будет первым (по итогам 2022 года. — NEWS.ru). Это мой прогноз. А Джокович через месяц улетит за десятку, в конец двадцатки, — заявил Тарпищев.

Он добавил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву, на днях вернувшему титул первой ракетки мира, «будет сложно быть долгое время первым, ему нужно подтверждать очки».

Он должен выиграть Монреаль, US Open, итоговый турнир, что чрезвычайно сложно. Его спокойно могут обойти четыре-пять человек, потому что определенный период времени Медведев не играл из-за травмы, — объяснил Тарпищев.

Ранее российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал достижение Медведева, который 13 июня занял первое место в рейтинге ATP. По мнению олимпийского чемпиона Сиднея — 2000, Медведев может задержаться на вершине надолго.

Кафельников добавил, что Уимблдон мог бы стать хорошим шансом для Медведева набрать много очков и закрепиться на вершине, но этого не случится из-за решения британцев об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях.

Впоследствии глава Всеанглийского теннисного клуба Иэн Хьюитт назвал причину такой меры. По его мнению, если бы россиянин выиграл этот турнир, то данный факт российская пропаганда использовала бы в своих целях.