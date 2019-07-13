Шамиль Тарпищев Фото: Levg/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российской теннисистке Светлане Кузнецовой не дают визу США.

У нас в теннисе ещё не было случаев, чтобы нас тормозили. Кроме меня. Визу дают, но со скрипом. В теннисе проблем не возникало. Поэтому ситуация с Кузнецовой странная для всех, — цитирует его «СЭ».

В конце июля в Штатах начинается серия крупных международных турниров.

Финалист двух турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде Равен Класен получил повреждение во время полуфинала Уимблдона, писал News.ru.

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