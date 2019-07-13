Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российской теннисистке Светлане Кузнецовой не дают визу США.
У нас в теннисе ещё не было случаев, чтобы нас тормозили. Кроме меня. Визу дают, но со скрипом. В теннисе проблем не возникало. Поэтому ситуация с Кузнецовой странная для всех, — цитирует его «
СЭ».
В конце июля в Штатах начинается серия крупных международных турниров.
Финалист двух турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде Равен Класен