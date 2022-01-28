Тарпищев оценил влияние споров с судьёй на игру Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не стал критиковать Даниила Медведева за эмоциональный срыв в полуфинале Australian Open против Стефаноса Циципаса. Он посчитал, что эмоции помогли россиянину победить. Слова Тарпищева приводит Metaratings.ru.

Эмоции — это разрядка. После эмоций, которые выдал Даниил, посмотрите, как он заиграл в последующих сетах! Разрядка пошла ему на пользу. Эмоциями надо правильно управлять и тогда они дадут положительный импульс. Была длинная тирада, споры с судьей, он это все выплеснул, забыл и пошёл играть в свой теннис дальше, — сказал Тарпищев.

По мнению функционера, поведение отца Циципаса, который постоянно подсказывал сыну во время матча, неприемлемо. Судья должен был сделать замечание.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и вышел в финал Australian Open. По ходу матча 25-летний россиянин ругался с судьёй из-за того, что тот не делал замечания сопернику за постоянное общение с отцом.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в воскресенье, 30 января.