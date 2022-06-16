Кто станет лучшей ракеткой мира в 2022 году и как наших теннисистах сказывается отстранение от международных соревнований? Есть ли будущее у российского тенниса? В чем отличие российской и зарубежной школ подготовки чемпионов? Об этом в интервью NEWS.Ru рассказал Шамиль Тарпищев, который на фестивале «Красная площадь» представил свою новою книгу «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии». О книге, разумеется, тоже поговорили.
Евгений Салтыков
Тарпищев: Мы ничего не теряем из-за отстранения от Уимблдона
16 июня 2022 в 17:17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru