https://static.news.ru/photo/bbbc4242-58a5-11ea-8eae-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв считает, что карьеру Марии Шараповой нельзя забыть.

Я с большим уважением отношусь к Марии Шараповой, её спортивному творчеству и профессионализму. Хочется только поблагодарить за большую спортивную карьеру. Прошла целая эпоха: все запомнят её как одну из самых ярких и красивых теннисисток, все помнят её манеру игры со вздохами и ахами, все мужики сидели и смотрели, как Мария играет, — сказал Свищёв корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, президент Федерации кёрлинга отметил, что в дальнейшем она смогла бы помочь наладить взаимоотношения между российским спортом и мировым сообществом.

И ведь мельдоний начался с неё – попалась, призналась, отбыла дисквалификацию. Она очень многое сделала для российского спорта, принесла много замечательных побед и немного огорчений. Я с большим респектом к ней отношусь. Она долгое время тренировалась за рубежом, могла находить возможность работать с иностранными специалистами, а выступать за сборную России, она никогда не предавала страну. Думаю, что её дальнейшая карьера получится в роли посла между российским спортом и всем мировым сообществом, — заключил он.

За свою карьеру российская теннисистка 39 раз стала победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых 36 — в одиночном разряде. Является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года и победительницей пяти турниров Большого шлема.

Российский теннисист Андрей Чесноков считает, что Мария Шарапова вовремя завершила карьеру.