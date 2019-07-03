https://static.news.ru/photo/5cb2b3b8-9d92-11e9-a2e2-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Кузнецова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вступилась за Марию Шарапову, которая выбыла из борьбы на турнире в Уимблдоне из-за травмы.

Ранее в Сети многие эксперты, болельщики и журналисты призвали Шарапову завершить карьеру.

Просто слов нет! Где ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто вы такой (обращение к журналисту « Чемпионата ». — Ред.), чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Где хоть капля поддержки человеку, который не опускает рук? Человеку, который сделал столько для спорта? — написала Кузнецова в комментариях в Instagram.

Матч Шараповой с француженкой Полин Пармантье на «Ролан Гаррос» продолжался 2 часа и 17 минут и закончился поражением россиянки в трёх сетах — 6:4, 6:7, 0:5. Последняя партия не была доиграна как раз из-за проблем спортсменки из РФ с рукой.

Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.