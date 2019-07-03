Российская теннисистка Светлана Кузнецова вступилась за Марию Шарапову, которая выбыла из борьбы на турнире в Уимблдоне из-за травмы.
Ранее в Сети многие эксперты, болельщики и журналисты призвали Шарапову завершить карьеру.
Просто слов нет! Где ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто вы такой (обращение к журналисту «Чемпионата». — Ред.), чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Где хоть капля поддержки человеку, который не опускает рук? Человеку, который сделал столько для спорта? — написала Кузнецова в комментариях в Instagram.
Матч Шараповой с француженкой Полин Пармантье на «Ролан Гаррос» продолжался 2 часа и 17 минут и закончился поражением россиянки в трёх сетах — 6:4, 6:7, 0:5. Последняя партия не была доиграна как раз из-за проблем спортсменки из РФ с рукой.
Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.