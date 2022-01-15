Суд принял решение депортировать Джоковича из Австралии

Прибывший в Австралию для участия в турнире Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) серб Новак Джокович будет депортирован из страны. Такое решение принял Федеральный суд, сообщил в своём Twitter-аккаунте журналист Бен Ротенберг.

Ходатайство адвокатов действующего победителя Australian Open на повторное аннулирование визы было отклонено . В итоге Джокович будет вынужден пропустить чемпионат, который пройдёт с 17 по 30 января.

Ранее сообщалось, что в расписании первого круга турнира появился матч с участием Джоковича. В первом круге серб должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

14 января вновь была аннулирована австралийская виза Джоковича из-за того, что он нарушил антиковидные правила. Джокович был снова отправлен в иммиграционный изолятор в Мельбурне. Сообщалось, что согласно решению Министерства по делам иммиграции Австралии, спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время. Ему будет запрещено въезжать на территорию Австралии на протяжении трёх лет. Джокович подал апелляцию. Решение суда теннисист ожидал в отеле для мигрантов.

Сербский теннисист не вакцинировался от COVID-19, а власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только привитые люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.