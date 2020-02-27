https://static.news.ru/photo/63f23c84-590d-11ea-a05e-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова за 15-летнюю карьеру заработала на кортах $38777962. Данная цифра отражает призовые деньги, которые спортсменка получила за успехи в теннисе и не учитывает её рекламные контракты.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Заработки Шараповой на кортах стали третьими по величине в женском теннисе. Больше россиянки получили только сёстры Уильямс из США: Серена заработала $92,7 млн призовых, а Винус — $41,8 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Шарапова не желает проводить прощальный матч. По словам 32-летней спортсменки, это будет лишним. Россиянка призналась, что даже «когда была моложе, то не хотела, чтобы всё так закончилось».