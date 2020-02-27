Российская теннисистка Мария Шарапова за 15-летнюю карьеру заработала на кортах $38777962. Данная цифра отражает призовые деньги, которые спортсменка получила за успехи в теннисе и не учитывает её рекламные контракты.
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Заработки Шараповой на кортах стали третьими по величине в женском теннисе. Больше россиянки получили только сёстры Уильямс из США: Серена заработала $92,7 млн призовых, а Винус — $41,8 млн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Шарапова не желает проводить прощальный матч. По словам 32-летней спортсменки, это будет лишним. Россиянка призналась, что даже «когда была моложе, то не хотела, чтобы всё так закончилось».
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