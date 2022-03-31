Обнародованы требования Великобритании к Медведеву для участия в Уимблдоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теннисист Александр Бублик, уроженец Гатчины, представляющий Казахстан, выиграл очко в матче с норвежцем Каспером Руудом после удара ручкой ракетки. Курьёзный случай произошёл на турнире серии «Мастерс» в Майами — одном из крупнейших в 2022 году. Видео было опубликовано на YouTube-канале Tennis TV.

Встреча 1/16 финала завершилась в пользу норвежца со счётом 6:3, 6:2. 24-летний Бублик — 33-я ракетка мира, его соперник — восьмая. Бублик известен как теннисист, регулярно исполняющий необычные удары. В...