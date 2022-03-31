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Обнародованы требования Великобритании к Медведеву для участия в Уимблдоне

Великобритания потребовала от Медведева отказаться от поддержки Путина для участия в Уимблдоне
11:51, 31 марта 2022
Обнародованы требования Великобритании к Медведеву для участия в Уимблдоне Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев должен будет предоставить министру спорта Великобритании Найджелу Хаддлстону письмо о том, что он не получает денег от президента Владимира Путина, России и Белоруссии. Только после того как власти Великобритании получат гарантии относительно позиции спортсмена, он будет допущен до Уимблдона-2022, сообщает Mirror.

Мы хотим получить гарантию этого в письменной форме, где говорится, что они не получают деньги от Путина, России и Белоруссии. Что они не будут делать заявлений в поддержку Путина, России и Белоруссии, — сказал Хаддлстон.

Уимблдон-2022 пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что бывший российский теннисист, экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что считает абсурдным и неприемлемым требование властей Британии к отечественным игрокам выступить с критикой в адрес властей РФ. В противном случае их могут не допустить к участию в Уимблдоне.

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