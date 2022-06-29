Не хочу искать оправданий происходящему, но несправедливо, чтобы за это осуждали спортсменов. Сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт. Но затем я подумала: «Я — хороший человек. Почему я должна испытывать такие чувства? Я много и упорно работала, чтобы стать спортсменкой. Почему теперь я должна забыть о своих целях в жизни?» — заявила Дзаламидзе.