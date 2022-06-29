Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе, сменившая гражданство на грузинское, заявила, что поначалу испытывала чувство стыда из-за российского паспорта, передает DW (телеканал, исполняющий функции СМИ-иноагента). Благодаря смене гражданства теннисистка может выступить на Уимблдоне.
Не хочу искать оправданий происходящему, но несправедливо, чтобы за это осуждали спортсменов. Сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт. Но затем я подумала: «Я — хороший человек. Почему я должна испытывать такие чувства? Я много и упорно работала, чтобы стать спортсменкой. Почему теперь я должна забыть о своих целях в жизни?» — заявила Дзаламидзе.
Теннисистка выступает в парном разряде. Первый матч с ее участием состоится 30 июня.
Ранее Иан Хьюитт, президент занимающегося организацией Уимблдона Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), высказался об отстранении российских и белорусских игроков от турнира. По словам функционера, на решение повлияла политическая воля руководства Великобритании.