«Сочувствую им»: двукратный чемпион Уимблдона об отстранении россиян Теннисист Маррей сочувствует отстраненным от Уимблдона россиянам

Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press

Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить от турнира россиян. Он заявил, что сочувствует российским теннисистам, сообщает Eurosport.

Я знаю нескольких российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не смогут выступать. Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона, — сказал Марей.

20 апреля российских теннисистов отстранили от Уимблдона. Сразу после этого Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

Ранее американская теннисная ассоциация (USTA) приняла решение о допуске россиян до участия в Открытом чемпионате США (US Open). Игроки из РФ будут выступать в нейтральном статусе, без национального флага.