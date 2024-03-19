Соболенко сыграет в Майами несмотря на смерть возлюбленного Кольцова Tennis Channel: Соболенко сыграет в Майами несмотря на смерть Кольцова

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко примет участие в турнире в Майами несмотря на смерть своего возлюбленного — бывшего хоккеиста Константина Кольцова, сообщает Tennis Channel. Отмечается, что при этом она не будет общаться с прессой.

Турнир в Майами пройдет 19–31 марта. Соболенко начнет выступать со второго раунда в статусе второй ракетки мира.

О внезапной кончине бывшего хоккеиста на 43-м году жизни ранее сообщил уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». В полицейском управлении округа Майами-Дейд в США заявили, что причиной смерти ассистента главного тренера клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова стало самоубийство.

На матчах и турнирах с участием Соболенко Кольцова, который был старше ее на 17 лет, стали замечать в 2020 году. Через некоторое время пара перестала скрывать свои отношения. Кольцов в соцсетях отзывался о теннисистке как о человеке, которого «невозможно не любить». Молодые люди планировали завести ребенка.

Константин Кольцов родился в Минске и занимался в столичной хоккейной школе «Юность». Он участвовал в Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м, играл на клубном уровне в КХЛ и НХЛ. В 2011 году Кольцов выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом» и в 2016 году решил завершить карьеру. После этого он работал с минским «Динамо», «Брестом» и «Динамо-Молодечно». В тренерский штаб московского «Спартака» он пришел в 2021 году, после чего перешел в «Салават Юлаев».