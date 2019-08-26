https://static.news.ru/photo/b552f704-c811-11e9-891c-fa163e074e61_660.jpg Серена Уильямс и Мария Шарапова Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного поединка между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира Большого шлема — US Open.

Как сообщает пресс-служба, «эксперт» отдал предпочтение американке, подойдя к миске, за которой скрывалась фотография Уильямс.

Serena Williams or Maria Sharapova?



Timber makes today's Pooch's Picks before the big match #USOpen | #InternationalDogDay pic.twitter.com/8l3huj7NJe — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2019

Экс первые ракетки мира сыграют во вторник в 02:00 по московскому времени.

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