Собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного поединка между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира Большого шлема — US Open.
Как сообщает пресс-служба, «эксперт» отдал предпочтение американке, подойдя к миске, за которой скрывалась фотография Уильямс.
Serena Williams or Maria Sharapova?— US Open Tennis (@usopen)
Timber makes today's Pooch's Picks before the big match
#USOpen| #InternationalDogDay pic.twitter.com/8l3huj7NJe August 26, 2019
Экс первые ракетки мира сыграют во вторник в 02:00 по московскому времени.
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