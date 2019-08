Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного поединка между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира Большого шлема — US Open.

Как сообщает пресс-служба, «эксперт» отдал предпочтение американке, подойдя к миске, за которой скрывалась фотография Уильямс.