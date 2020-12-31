Словацкую теннисистку наказали за договорные матчи

https://static.news.ru/photo/909f561a-4b81-11eb-9973-fa163e074e61_660.jpg Дагмара Баскова Фото: dashka.bashka.dada/instagram.com

Словацкую теннисистку Дагмару Баскову уличили в участии в договорных матчах. Спортсменку дисквалифицировали на 12 лет.

Как сообщает антикоррупционный орган Tennis Integrity Unit (TIU), подозрения вызвали пять матчей с участием словацкой теннисистки в 2017 году. Баскову обвиняют как в нелегальном сговоре, так и в утаивании информации о подобных матчах.

28-летняя теннисистка признала все обвинения. Она уже завершила игровую карьеру. В женском одиночном рейтинге она не поднималась выше 1117-го места. Помимо дисквалификации Баскову также наказали штрафом в $40 тысяч.

Как сообщал NEWS.ru, французская полиция открыла расследование из-за подозрений, что матч первого круга теннисного турнира «Ролан Гаррос» мог быть договорным. Речь идёт о поединке от 30 сентября, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл в парном разряде проиграли румынскому дуэту Патриция Мария Циг — Кристина-Андрея Миту со счётом 6:7, 4:6.