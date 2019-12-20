Известная советская теннисистка Галина Бакшеева умерла на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).
Бакшеева стала первой из советских теннисистов, выигравших дважды юниорский Уимблдонский турнир (1961, 1962). Также она была многократной чемпионкой СССР, победительницей Спартакиад народов СССР. Входила в состав сборной СССР в Кубке Федерации.
Жила, тренировалась и работала Бакшеева на Украине.
Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков трагически погиб в автокатастрофе, возвращаясь из Москвы в Саранск, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен