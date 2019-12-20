https://static.news.ru/photo/8f07e462-2322-11ea-8bca-fa163e074e61_660.jpg Галина Бакшеева Фото: Юрий Воробьёв/РИА Новости

Известная советская теннисистка Галина Бакшеева умерла на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Бакшеева стала первой из советских теннисистов, выигравших дважды юниорский Уимблдонский турнир (1961, 1962). Также она была многократной чемпионкой СССР, победительницей Спартакиад народов СССР. Входила в состав сборной СССР в Кубке Федерации.

Жила, тренировалась и работала Бакшеева на Украине.

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