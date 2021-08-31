«Сколько раз он ходит по-большому?»: в теннисе туалетный скандал

Открытый чемпионат США начался с суперматча между пожилой легендой, экс первой ракеткой мира Энди Марреем и молодым топ-игроком из Греции Стефаносом Циципасом. Впрочем, события матча и, в частности, невероятный уровень игры 34-летнего «переломанного» Маррея ушли на второй план. Всё внимание в очередной раз оказалось приковано к туалетным похождениям Циципаса. Рассказываем, как грек «удачно» отошёл на перерыв.

Туалет как яблоко раздора

Последние несколько недель Стефанос Циципас является, пожалуй, самой обсуждаемой и критикуемой фигурой в теннисе. Причина — участившиеся туалетные похождения спортсмена. Для тех, кто в танке: в теннисе предусмотрены так называемые туалетные перерывы. Сразу скажем: явление это довольно неоднозначное и спорное. В силу отсутствия какого-то регламентированного времени для туалетных перерывов некоторые спортсмены зачастую злоупотребляют данной опцией. Одним из таких злостных нарушителей является как раз Стефанос Циципас. В последнем матче грек несколько раз взял туалетный перерыв, чем по-настоящему взбесил Энди Маррея. А дело было так.

Сначала Циципас покинул корт после второго сета с прозрачным пакетиком в руках (о значении этого пакетика расскажем чуть позже). Затем перед пятым сетом снова взял паузу, которая затянулась на целых восемь минут. Сказать, что Маррей был зол — не сказать ничего.

Как судья матча что ты думаешь по этому поводу? Какое у тебя мнение? По-твоему это нормально? — допрашивал он судью на вышке.

Вслед за судьёй он обрушился на супервайзера. По мнению Маррея, Стефанос взял какие только возможно перерывы, а то, что происходит в матче — это настоящее позорище.

Он каждый раз уходит на 20 минут. А туалет рядом. Что он делал? Что он там делал? Я никогда так долго в туалет не ходил, — недоумевал Маррей.

Однако на возмущения британца Стефанос не обращал никакого внимания. После того как грек вернулся из уборной, он как ни в чём не бывало продолжил спокойно собираться у своего места. Энди даже пришлось кричать своему оппоненту, чтобы тот поторапливался.

В итоге матч закончился не в пользу британца. Раздосадованный старик Энди на послематчевой пресс-конференции заявил, что потерял уважение к Стефаносу. Маррей убеждён, что его соперник жульничал.

vk.com/stsitsipas

Предупреждение за задержку, но не за туалет

Тему с похождениями Циципаса в туалет в матче против Энди Маррея подхватил австралийский теннисист Ник Кирьос. Дело в том, что ему судья выписал предупреждение в игре против испанца Роберто Баутиста-Агуту за слишком долгое выполнение подачи. Такое решение арбитра возмутило австралийца.

То есть мне надо отойти к стене, чтобы просто вытереть руки от пота, и я за это получаю предупреждение, хотя некоторые уходят в туалет на 20 минут, и это нормально? — сказал Кирьос.

Кому принадлежит отсылка к туалету догадаться несложно. Позже на старице US Open в Instagram появился более эмоциональный комментарий от Ника на этот счёт.

Сколько раз он ходит по-большому? — поинтересовался спортсмен.

Не пойман — не вор?

Возмущения коллег-соперников Циципаса можно понять. Как-никак это не первый подобный неоднозначный случай. Неделю назад с порцией обвинений в адрес грека выступил другой теннисист. Немец Александр Зверев заподозрил, что Стефанос ходил на туалетный перерыв с телефоном, что категорически запрещено правилами. К слову, прозрачный пакетик в матче против Энди Маррея был предусмотрен как раз для того, чтобы опровергнуть обвинения немца о тайном телефоне. Прозрачный пакетик с вещами — прозрачная совесть.

Впрочем, обвинения Зверева были основаны не только и не столько на сумке с вещами, в которой могло находиться что угодно, в том числе и телефон, а на наблюдениях иного характера. Зверев заметил, что когда Циципас ушёл в туалет, его отец и тренер Апостолос достал телефон и начал кому-то писать. Александр был убеждён, что сообщения адресованы сыну, который вот-вот удалится с сумкой в туалет.

Правдивы ли были обвинения Зверева, выяснить так и не удалось. Как-никак вещественных доказательства на этот счёт предъявлено не было. А раз не пойман, то не вор, так получается? Получается так.

Поэтому сколько бы ни возмущались теннисисты, Циципас по-прежнему может продолжать ходить по-большому и по-маленькому сколько ему угодно. Правилами это никак не запрещается. И это, видимо, самое главное.