Шарапова заявила о желании стать невидимкой

https://static.news.ru/photo/fa954796-8f48-11ea-94b8-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что из всех суперспособностей предпочла бы возможность становиться невидимой.

Свой выбор она объяснила в ходе совместного с теннисистом из Сербии Новаком Джоковичем прямого эфира в Instagram.

Здорово было бы иметь способность превращаться в невидимку, ведь в какой-то степени я — Шерлок Холмс. Нет, это не для того, чтобы за кем-то следить. Просто хочется, чтобы меня не замечали, — отметила 33-летняя спортсменка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Шарапова 4 апреля на своей официальной странице в социальной сети оставила личный номер телефона. Она сделала это для общения с фанатами во время карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции.