https://static.news.ru/photo/287b5c22-a930-11e9-a943-fa163e074e61_1024.jpg Мария Шарапова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит в одном из турниров серии Большого шлема US Open, который пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

Помимо россиянки в заявку также попали сёстры Серена и Винус Уильямс, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, чешка Петра Квитова и другие, сообщает официальный сайт Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США по теннису является одним из четырёх турниров Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке. Действующей чемпионкой является представительница Японии Наоми Осака.

Румынская теннисистка Симона Халеп объяснила, почему серб Новак Джокович не пригласил её на танец на традиционном чемпионском вечере турнира Уимблдон, писал News.ru.