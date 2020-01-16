https://static.news.ru/photo/dd0733c2-3851-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Chris Putnam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Определились пары первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Жеребьёвка основной сетки турнира прошла в Мельбурне.

Российская теннисистка Мария Шарапова проведёт первый матч с хорваткой Донной Векич. Американка Серена Уильямс встретится с россиянкой Анастасией Потаповой, а Дарья Касаткина сыграет с Мэдисон Кис.

Первая ракетка России Екатерина Александрова в первом раунде сыграет со швейцаркой Джил Тайхман, Маргарита Гаспарян — с греческой спортсменкой Марией Саккари, Вероника Кудерметова — с испанкой Сарой Соррибес Тормо, Виталия Дьяченко — с американкой Даниелле Коллинс.

Матчи основной сетки начнутся 20 января.

Ранее NEWS.ru писал, что участники Australian Open выражают недовольство решением организаторов теннисного турнира начать квалификацию. Лесные пожары ещё не подобрались к Мельбурну, но над городом висит смог. Уже отказалась от продолжения борьбы словенка Далила Якупович. Она 14 января не смогла закончить поединок против швейцарки Стефани Фогель.