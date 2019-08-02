https://static.news.ru/photo/30703e9e-b50a-11e9-a209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом. Сообщается, что экс-первая ракетка мира расстанется со специалистом из-за того, что Хогстедт начнёт работу со шведкой Ребеккой Петерсон.

Пока мы не работаем, но я надеюсь, что он войдет в мою команду на US Open, — приводит слова Петерсон портал goodtogreat.se .

Тренер работал с россиянкой с 2011 по 2013 год, а в прошлом сезоне возобновил с ней работу. Под его руководством Шарапова выиграла «Ролан Гаррос»-2012.

Ранее сообщалось, что Шарапова планиурет выступить на Открытом чемпионате США, писал News.ru.