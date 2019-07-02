Российская теннисистка Мария Шарапова, выбывшая из числа участниц Уимблдонского турнира в первом же раунде, объяснила причину досрочного завершения матча с француженкой Полин Пармантье.
У меня был тендинит (воспаление и дистрофия ткани. - News.ru) сухожилия в левом предплечье. Сегодня во втором сете это дало о себе знать, — сказала Шарапова в интервью после игры.
Матч Шараповой с Пармантье продолжался 2 часа и 17 минут и закончился поражением россиянки в трёх сетах - 6:4, 6:7, 0:5. Последняя партия не была доиграна как раз из-за проблем Марии с рукой.
Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.