https://static.news.ru/photo/6726cc48-9d02-11e9-9291-fa163e074e61_1024.jpg Мария Шарапова Фото: Thomas Reiner, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова, выбывшая из числа участниц Уимблдонского турнира в первом же раунде, объяснила причину досрочного завершения матча с француженкой Полин Пармантье.

У меня был тендинит (воспаление и дистрофия ткани. - News.ru) сухожилия в левом предплечье. Сегодня во втором сете это дало о себе знать, — сказала Шарапова в интервью после игры.

Матч Шараповой с Пармантье продолжался 2 часа и 17 минут и закончился поражением россиянки в трёх сетах - 6:4, 6:7, 0:5. Последняя партия не была доиграна как раз из-за проблем Марии с рукой.

Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.