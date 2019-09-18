https://static.news.ru/photo/fb3f6c04-da11-11e9-bca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом Соединённые Штаты Америки, а не Россию.

Первые годы в США были самыми сложными. Я привыкла к такому образу жизни, по сути, я считаю это место своим домом, — сказала Шарапова в интервью журналу Condé Nast Traveller.

При этом теннисистка отметила, что она ценит русские основы воспитания и культуры.

У меня до сих пор есть российский паспорт. Большая часть моей семьи живёт в Сочи и у меня глубокая связь с ними. Но мой дом, безусловно, — США, — добавила Шарапова.

Ранее Шарапова высказалась о возможности сыграть в России на St. Petersburg Ladies Trophy, писал News.ru.